Reddito di cittadinanza | nessuna indagine sulla precedente gestione Inps Tridico | «Accuse infondate mosse da Fratelli d’Italia» – L’intervista

(Di lunedì 31 luglio 2023) Un articolo della Verità, ripreso anche da Open, racconta di un’inchiesta che avrebbe visto protagoniste la Corte dei conti e la Procura di Roma sull’introduzione e ladeldiper un ritorno in termini di consenso elettorale. Inchiesta che avrebbe voluto la sede centrale dell’e il suo ex presidente, Pasquale, coinvolti in prima persona, con scelte «imposte da pressioni politiche sull’istituto». Dopo alcune verifiche, Open è in grado di smentire l’esistenza di un dossier di questo genere. Non esiste alcuna inchiesta sull’operato generale dell’, tantomenorisulta oggetto diper come è stato utilizzato lo strumento deldi. Piuttosto, ...

... con priorità, a nuclei familiari numerosi e con presenza di minori; mentre non spetta ai titolari didio qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà, ...... in una nota, sottolineano 'il cinismo e il pressappochismo con il quale l'Inps, con 169mila sms, ha comunicato ad altrettante famiglie la sospensione deldida agosto'. 'Al ...Sono circa 43mila le famiglie campane (tra cui 22mila solo tra Napoli e provincia) che la scorsa settimana hanno ricevuto il messaggio di sospensione deldia partire da agosto. Il taglio graduale del sussidio era già stato ampiamente annunciato ma gli ex percettori lamentano la mancanza di chiarezza relativa agli step successivi. "...

Cresce la rabbia al Sud per la sospensione del reddito, Comuni nel caos AGI - Agenzia Italia

In questa edizione: Cala l'inflazione, ma non i prezzi, Reddito cittadinanza, sit in davanti Inps, Niger, i golpisti non arretrano, Pioggia di missili sulla città di Zelensky, L'Unesco: Venezia a ..."Non ho niente da temere". Pasquale Tridico, ex presidente dell'Inps, replica così a Fratelli d'Italia, che invoca una commissione di inchiesta parlamentare sul reddito di cittadinanza. Nel mirino lo ...