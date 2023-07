Reddito di cittadinanza | l’allarme dell’Anci | “Problemi tecnici del ministero Mancano i dati per fare gli elenchi dei nuclei fragili”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Sono in corso contatti tra l’Anci e ildel Lavoro per cercare di risolvere alcuniche causano lo scarto temporale tra il momento in cui viene revocato ildie l’effettiva verifica sugli aventi diritto (il cui termine ultimo è dicembre): in diversi casi ilpotrebbe quindi essere revocato e poi riattribuito. È quanto si apprende dall’Anci. L’Inps non avrebbe inoltre potuto mettere a disposizione tutti idei beneficiari e ciò ha creato difficoltà ai Comuni nel redigere glideifamiliari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... centinaia di cittadine e cittadini che, legittimamente, sono preoccupati e spiazzati dalla sospensione comunicata via SMS deldi. Una nostra assistente sociale ha vissuto ...leggi anche Perdee minaccia di incendiare studio del sindaco FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Assegno d'inclusione, come funziona e a chi spetta L'...Roma, 31 luglio 2023 "Siamo sempre stati critici rispetto aldi. Avevamo fatto una proposta alternativa per uno strumento contro la povertà. Quindi secondo noi andava riformato, ma il Governo ha agito in maniera ideologica colpendo molti ...

Reddito di cittadinanza, se la presa in carico degli ex beneficiari da parte degli assistenti sociali arriva all'Inps entro il 31 ottobre il beneficio può essere riattivato fino ...Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "In questi giorni 169mila famiglie hanno ricevuto un sms con l'indicazione che da agosto non riceveranno più il reddito di cittadinanza. A parte l’insensibilità nel comunic ...