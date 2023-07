Reddito di Cittadinanza | il confronto tra Bevilacqua M5S e Barelli FI

E' accaduto a Terrasini (Palermo). L'uomo ha gettato benzina a terra e su se stesso Un disoccupato di 60 anni, dopo aver saputo che non avrebbe più ricevuto ildi, si è presentato in Comune minacciando di dare fuoco. E' accaduto a Terrasini (Palermo). L'uomo ha fatto irruzione nella stanza del sindaco e ha gettato benzina a terra e su se ...Leggi Anchedisospeso a 169mila famiglie a Napoli: scatta la protesta Leggi Anche Addio aldi, dal 2024 arriva l'assegno di inclusione Le parole del segretario Fazzolari ...In questa edizione: - Napoli, presidio contro abolizione- Istat, frenata del Pil, - 0,3% nel secondo trimestre - Delitto Cologno Monzese, per l'ex possibile premeditazione - Cagliari, 43enne strangolato in un B&B - Missili russi su ...

La spina staccata via Sms, da agosto, a circa169mila percettori del reddito di cittadinanza e relative famiglie rimane un caso politico e sociale di grande portata. Ci mette la faccia l’Inps, a spiega ...Nei giorni scorsi i Carabinieri delle Stazioni di Borgia e Marcellinara hanno concluso un’indagine economica a largo raggio al termine della quale hanno deferito in stato di libertà, per il reato di f ...