Reddito di cittadinanza | il caso dei nuclei fragili I comuni | «Mancano dati ed elenchi»

(Di lunedì 31 luglio 2023) La settimana che si apre è stata annunciata come molto complicata: in molti infatti stanno ricevendo l'avviso via sms che a breve non riceveranno più ildi...

Dopo l'interruzione deldiper 170mila nuclei famigliari , sono stati segnalati dei problemi tecnici sulla comunicazione dei dati fragili da parte del ministero del Lavoro. Una lacuna che, in un contesto ...Addio aldiper 160 mila famiglie a cui l'Inps ha inviato un Sms comunicando lo stop ai pagamenti dopo la ricarica di luglio. Tuttavia, questo non significa che non ci saranno alternative ,...Roma, 31 lug. " "Non si lasci indietro chi ha più bisogno. 'Noi non vogliamo eliminare ildi, come falsamente dicono i nostri avversari. Anzi, vogliamo aumentarlo ed estenderlo a tutti i cittadini che sono nella povertà che nel nostro Paese esiste ed è drammatica', ...

La donna catanese deve fare i conti con la nuova normativa: "A 56 anni è difficile trovare un impiego". La Cgil: "In Sicilia non ci sono opportunità" ..."È un momento difficile, l’inflazione ha acuito i problemi delle fasce deboli della popolazione e il Governo non può lasciare i Comuni da soli, senza risorse.