Reddito di cittadinanza | i numeri Chi lo ha preso | quanto è costato | quanti hanno truffato lo Stato

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ildifa discutere ed ha fatto discutere fin dalla sua introduzione. Era il 2019; il Governo gialloverde lo approva nel 2019. era uno dei simboli del Movimento 5 Stelle. Una misura che ha interessato milioni di famiglie, milioni e milioni di cittadini con un costo di diversi miliardi anni dopo anno. ed oggi, nel momento in cui il Governo Meloni ha stabilito la prima stretta per gli "occupabili" aumentano le proteste. Idei redditi concessi 2019: I nuclei beneficiari di almeno una mensilità di RdC/PdC (pensione di) sono stati 1,1 milioni, per un totale di 2,7 milioni di persone coinvolte. 2020: i nuclei sono stati 1,6milioni, per un totale di 3,7 milioni di persone coinvolte. 2021: i nuclei beneficiari di almeno una mensilità sono risultati quasi 1,8 milioni per un totale di ...

Manifestazione a Napoli davanti alla sede dell'Inps, in via De Gasperi, per protestare contro l'abolizione deldi. Al momento la situazione, sulla quale vigila uno spiegamento di forze dell'ordine, è tranquilla. 'Per loro evasione e vitalizi , per noi schiavitù'. Questo lo striscione di ...Ildifa discutere ed ha fatto discutere fin dalla sua introduzione. Era il 2019; il Governo gialloverde lo approva nel 2019. era uno dei simboli del Movimento 5 Stelle. Una misura ...Il piano del Terzo polo per raddoppiare l'offerta Suldiè scontro tra governo e opposizioni. Proteste a Napoli Isola Montecristo. Viaggio in Sicilia, dove non si può arrivare né ...

L'indagine sul reddito di cittadinanza: «Un bancomat che serviva da propaganda per il M5s» Open

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Il governo sta scaricando sui comuni il peso della cancellazione del reddito di cittadinanza. I tanto sbandierati corsi di formazione non sono mai partiti, e non partirann ...Mentre montano le proteste per la decisione del governo di cancellare la misura introdotta nel 2019, sono diverse le voci che chiedono interventi urgenti. Dalle Acli agli assistenti sociali, fino ai s ...