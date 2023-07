Reddito di cittadinanza | governo | Critiche pretestuose | Anci | Problemi tecnici su post - Rdc | a lavoro con ministero

Per effetto delle politiche del governo Meloni , dal primo agosto 2023, 169 mila persone tra i 18 e i 59 anni smetteranno di ricevere ildi, perché non hanno minori, persone disabili o over 65 nel proprio nucleo familiare. Si prevedono scontri e tensioni in tutta Italia, soprattutto al Sud e il governo prova a ...Leggi Anchedisospeso a 169mila famiglie a Napoli: scatta la protesta Leggi Anche Addio aldi, dal 2024 arriva l'assegno di inclusione Fazzolari, ricorda che 'le persone ...Sulla gestione deldila maggioranza, per voce del presidente dei deputati di Fratelli d'Italia Tommaso Foti , vuole aprire una commissione di inchiesta. Un chiaro attacco al Professor Pasquale ...

Un disoccupato di 60 anni dopo avere ricevuto la notizia do non ricevere più il reddito di cittadinanza si è presentato questa mattina bella stanza del sindaco di Terrasini ...Intervistato da Repubblica, il leader del M5S è durissimo dopo lo stop al reddito di cittadinanza voluto dal governo: "È una guerra ideologica condotta sulla pelle… Leggi ...