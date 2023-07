Reddito di cittadinanza | Elly Schlein chiede che il governo riferisca in Parlamento

Tra queste ci sono, ad esempio, contributi alle tasse universitarie ,di(e l'assegno di inclusione a partire dal 1° gennaio 2023) e contributi per gli asili nido. Ci sono anche ...di, l'addio per sms a 169 mila famiglie: proteste a Napoli e a Roma Carlo Bertini 28 Luglio 2023 "La povertà non si sceglie, non è una colpa individuale, è frutto di politiche ......in corso contatti tra l'Anci e il ministero del Lavoro per cercare di risolvere alcuni problemi tecnici che causano lo scarto temporale tra il momento in cui viene revocato ildi...

Reddito di cittadinanza, “il M5S soffia sul fuoco”. Gasparri annienta i grillini Il Tempo

La spina staccata via Sms, da agosto, a circa169mila percettori del reddito di cittadinanza e relative famiglie rimane un caso politico e sociale di grande portata. Ci mette la faccia l’Inps, a spiega ...La segretaria del Pd Elly Schlein è stata durissima: ...