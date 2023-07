Reddito di cittadinanza | cosa cambia con l’Assegno di inclusione?

(Di lunedì 31 luglio 2023)di: il sostegno introdotto nel 2018volto. Verrà sostituito da due nuovi supporti economici:die lo Strumento di attivazione. Il primo indirizzato ai nuclei familiari più fragili, il secondo a chi vuole intraprendere un percorso di inserimento lavorativo. Una panoramica su requisiti e importi.di: il sostegno introdotto nel 2018 si prepara are volto. Infatti, nonostante la vulgata mediatico-politica per cui sarebbe in corso lo smantellamento della misura, in realtà, quest’ultima subirà soltanto un restyling. Un’operazione che riguarderà più le modalità di erogazione che i requisiti e gli importi. Quindi, l’RdC si sdoppierà in due diversi sussidi, ...

NAPOLI. "Se potessi scegliere, sceglierei un lavoro stabile e dignitoso non certamente ildi. Ma la vita reale non sempre è come la desideriamo. Ho delle competenze, ho seguito dei corsi per perfezionarmi, ma per via della mia età sono praticamente fuori dal mercato ...Napoli, 31 luglio 2023 Ecco le immagini del presidio contro l'abolizione deldia Napoli. La manifestazione è stata organizzata da Potere al Popolo e dal sindacato Usb.... anche di poter accontentare i nostri figli", le voci raccolte a Napoli tra coloro che hanno ricevuto la sospensione deldiin presidio davanti alla sede Inps del capoluogo ...

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "La proposta di commissione d’inchiesta sul reddito di cittadinanza, presentata dal collega di Fratelli d’Italia Tommaso Foti ha le sue motivazioni perché chiedere chiarezz ...Per effetto delle politiche del governo Meloni, dal primo agosto 2023, 169 mila persone tra i 18 e i 59 anni smetteranno di ricevere il Reddito di cittadinanza, perché non hanno minori, persone disabi ...