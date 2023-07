Reddito di cittadinanza | cosa cambia | arrivano l’assegno di inclusione | la formazione e i bonus

(Di lunedì 31 luglio 2023) Sono 169mila le famiglie beneficiarie deldiche hanno ricevuto dall’Inps un sms di avviso della sospensione del sussidio a partire da agosto 2023.ora? Con una nota, l’Istituto nazionale previdenza sociale spiega le nuove misure nate per superare” la stretta al sussidio destinato alla fascia di popolazione che si trova sotto la soglia della povertà assoluta. “Si tratta di misure destinate a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di inserimento sociale, die di attivazione al lavoro”, si legge. In particolare, i due nuovi strumenti che vengono attivati in base ai bisogni e alle possibilità di ciascuno sono: Supporto allae al lavoro e Assegno di. Le ...

Lo stop aldidanneggerà anche commercio e imprese, oltre che le fasce più povere della società. Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte. "Con un sms dell'Inps Meloni non solo dà il benservito ...Una scelta che mette in difficoltà i Sindaci già sotto pressione per la cancellazione deldi. Spostare i tre programmi dei Comuni legati al Ministero dellInterno come le piccole ...Mentre scoppiano le proteste dalla Campania alla Sicilia, ci sono alcuni casi in cui la misura rimarrà in vigore. Ciò avviene quando la presa in carico degli ex beneficiari da parte degli assistenti ...

Roma, 31 lug. (askanews) - Lo stop al reddito di cittadinanza danneggerà anche commercio e imprese, oltre che le fasce più povere della società."Non possiamo avere rapporti con le famiglie come se fossero oggetti. Allora manteniamoci tranquilli. Ovviamente evitiamo esasperazioni, ma cerchiamo di aprire un dialogo con i Comuni, con le persone" ...