Reddito di cittadinanza | Conte | “Commissione d’inchiesta sull’Inps? Assurdo cercare un capro espiatorio | governo si assuma le responsabilità”

(Di lunedì 31 luglio 2023) “La decisione deldi interrompere il sostegno alle fasce della popolazione più in difficoltà sta provocando un disastro annunciato e un grave danno all’economia del Paese, perché questi sono soldi che entravano nel circuito dei consumi”. Così il leader del M5s, Giuseppe, rispondendo alle domande dei cronisti sullo stop aldi. “Abbiamo invitato Meloni a convocare un Cdm per provvedere subito a porre un rimedio a queste decisioni sciagurate”, ha aggiunto. “Ci accusano di voler far esplodere una bomba sociale? Un comportamento ignominioso. Non ribaltiamo i ruoli, accusarci è follia pura – ha continuato -. Se aderiremo al sit-in? Noi non dobbiamo aderire per fomentare una protesta, il nostro ruolo è lavorare in Parlamento e raccogliere il disagio sociale come abbiamo sempre fatto”. ...