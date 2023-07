Reddito di cittadinanza | ancora proteste a Napoli | presidiata la sede dell’Inps

(Di lunedì 31 luglio 2023) Una ventina di ex percettori deldisono in presidio davanti alladi, per protestare contro la stretta del Governo sul sussidio. Con loro manifestano anche alcuni attivisti di Potere al popolo e Usb, che hanno promosso il sit-in. “Le guerre tra poveri le vincono i ricchi”, recita uno striscione. Su un altro campeggia, invece, la scritta “Per loro evasione e vitalizi, per noi schiavitu'”. Una delegazione dei manifestanti e’ stata ricevuta dal direttore dellaInps di, Roberto Bafundi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

