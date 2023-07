Reddito di cittadanza abolito | protesta all' Inps di Napoli | «In piazza per la sopravvivenza»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Manifestazione adavanti alla sede dell', in via De Gasperi, perre contro l'abolizione deldi cittadinanza. Al momento la situazione, sulla quale vigila...

In occasione del pagamento dell'ultima rata didi cittadinanza ai percettori che hanno già fruito di 7 mensilità nel 2023, l'Istituto, con un SMS o e - mail, ha informato gli interessati della sospensione del beneficio come previsto dalla ...

Reddito cittadinanza sospeso: ecco la mappa delle città dove si contano più stop Sky Tg24

Manifestazione a Napoli davanti alla sede dell'Inps, in via De Gasperi, per protestare contro l'abolizione del reddito di cittadinanza. Al momento la situazione, sulla quale ...Il fallimento di una delle battaglie simbolo del Movimento 5 Stelle utilizzato dai pentastellati x entrare nel cuore degli italiani nel 2018 si riassume tutto nei dati che arrivano da INPS e ISTAT che ...