Reddito cittadinanza | Zaia | “Chi ha bisogno verrà aiutato | altri…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 31 luglio 2023) In merito alla questione relativa aldisono arrivate le parole da parte del numero uno della regione Veneto, Luca. Quest’ultimo ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Corriere della Sera” La vicenda deldi, sospeso a tutti gli effetti dal governo (per determinati tipi di categorie), ha fatto scatenare le prime proteste. Non solamente da parte delle opposizioni che hanno criticato duramente la scelta dei vertici alti del governo, ma soprattutto da parte delle famiglie che si vedranno negare il sussidio dallo Stato. Un “aiuto” fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle ma che, nel corso degli anni, ha provocato non pochi problemi. La situazione potrebbe degenerare nel pomeriggio quando, a Napoli, sono previste alcune manifestazioni nei ...