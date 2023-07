Reddito cittadinanza | Foti risponde a Conte e Schlein in maniera ironica

Leggi su notizie

(Di lunedì 31 luglio 2023) In merito alla questione relativa al taglio deldiil capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Il Messaggero” Uno degli argomenti che, mai come nell’ultimo periodo, sta scatenando una vera e propria serie di polemiche non può che essere il taglio deldi. Non è assolutamente un mistero il fatto che il governo targato Meloni abbia deciso di sospendere definitivamente il sussidio, voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle anni fa, per determinate famiglie. Basti pensare che, la scorsa settimana, quasi 161mila nuclei familiari hanno ricevuto un sms da parte dell’Inps che li avvisava della tragica notizia: ovvero che non avrebbero più ricevuto un euro. Polemiche e manifestazioni da parte dei ...