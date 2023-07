Rdc | Scotto Pd | ' destra sta con evasori e sfruttatori | feroce con poveri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Sul salario minimo e il reddito di cittadinanza laha scelto da che parte stare. Contro qualsiasi forma di sostegno a chi è in difficoltà. Non si rendono conto di quali siano le emergenze del Paese. Quasi quattro milioni di lavoratori e lavoratrici sopravvivono con redditi da fame, a questi si stanno aggiungendo tutti i percettori di Rdc che in questi giorni vengono espulsi dal programma di protezione con un sms. Laha scelto quali sono le sue priorità: docile con chi sfrutta, ammiccante con chi evade,con chi non ha nulla". Lo dichiara il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo