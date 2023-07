(Di lunedì 31 luglio 2023) "Ilha scelto di dichiarareaifare la. C'è grande cinismo e brutalità nell'sms che è arrivato a 169mila famiglie informandole che non avrebbero più ...

Allo stesso modo, ha proseguito, "abbiamo visto le denunce di difficoltà nei centri per l'impiego. Chiediamo al governo di venire a riferire al più presto, perché è incredibile non solo che ...E nel frattempo costruendo un' alleanza con il nuovo Pd di Ellycosì che in caso di governo futuro si possa lavorare a un ritorno delcon le stesse condizioni attuali. Reddito di ...Piovono le critiche: se il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte parla di "bullismo istituzionale", anche la segretaria Pd Ellytuona definendo "brutale" la scelta del Governo di ...

Rdc, Schlein: governo fa guerra ai poveri anziché alla povertà Agenzia askanews

Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Il governo ha scelto di dichiarare guerra ai poveri anzichè fare la guerra alla povertà". Lo ha detto Elly Schlein, a Sessa Aurunca, a proposito del Reddito di cittadinanza ...Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “È sconcertante la guerra sociale che i 5stelle e il Pd della segretaria Schlein stanno fomentando sul reddito di cittadinanza. La misura voluta da Conte era valida all’ori ...