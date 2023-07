Rdc | Sbardella Fdi | ‘Conte e Schlein soffiano sul fuoco per racimolare consenso’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Da sette mesi, ovvero dall’approvazione della legge di bilancio, si sapeva che il reddito di cittadinanza avrebbe avuto una fine. Non capisco di cosa si stupiscano Conte e. Il reddito di cittadinanza è una misura che ha fallito tutti gli obiettivi per i quali era nato: non ha abolito la povertà e non ha creato posti di lavoro. Fratelli d’Italia aveva già nel programma elettorale l’obiettivo di intervenire sull’Rdc. I cittadini ci hanno votato anche per questo e noi stiamo seguendo il nostro programma elettorale. La nostra linea è quella di assistenza ai più bisognosi e lavoro a chi è nelle condizioni di poter lavorare. Abbiamo deciso, infatti, di sostituire l’Rdc con misure concrete di contrasto alla povertà e, al contempo, di rafforzare le politiche attive del lavoro. Irresponsabile oggi da parte dell’opposizione soffiare sul ...