RdC | Santillo | oltre 7 mila famiglie casertane a rischio tenuta sociale

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma. “Voglio esprimere la mia più profonda preoccupazione per quanto sta avvenendo nei territori del nostro Paese dopo la scure lanciata sui percettori di reddito di cittadinanza. Nella mia provincia, Caserta, parliamo di 7.635che vengono direttamente colpite e abbandonate al loro destino, con l’intera regione Campania che arriva a circa 36sospensioni”. Lo dichiara Agostino, vicepresidente del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. “Questi cittadini in difficoltà, dichiarati ‘nemici pubblici’ dal governo Meloni – aggiunge– sono letteralmente disperati e in molti casi si riversano nei Comuni dove i servizi sociali sono già da tempo allo stremo. È un problema di ordineche ricade in primo luogo i sindaci: mi chiedo come sia stato possibile da ...

Grillo in tour e il M5S che tiene alta la tensione a Roma sul. I parlamentari non mollano: "È ...del Consiglio perché la situazione inizia ad essere drammatica" - attacca Agostino, ...... i meno abbienti perdono ile non possono più contare sui contributi per saldare l'affitto. A ... con la capogruppo a Montecitorio Chiara Braga, e il Movimento 5 Stelle, con Agostino, hanno ...Grillo in tour e il M5S che tiene alta la tensione a Roma sul. I parlamentari non mollano: "È ...del Consiglio perché la situazione inizia ad essere drammatica" - attacca Agostino, ...

RDC, SANTILLO (M5S): A RISCHIO TENUTA SOCIALE 9 colonne

In riferimento alla scelta di Fratelli d'Italia sullo stop al Reddito di cittadinanza, "una volta arrivati al potere, si sono resi conto che quella era una promessa propagandistica. Così, hanno introd ...