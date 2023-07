Rdc | Rampelli Fdi | ' sudditi e non cittadini | deforma il concetto di dignità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "È sconcertante la guerra sociale che i 5stelle e il Pd della segretaria Schlein stanno fomentando sul reddito di cittadinanza. La misura voluta da Conte era valida all'origine per tre anni, cioè fino allo scorso marzo. Dunque l'idea di chi sta protestando contro il mancato rinnovo di questa misura è più propriamente quella del 'vitalizio di cittadinanza', cioè di uno stipendio fisso e valevole per tutta la vita. La sua riforma era un impegno elettorale che il centrodestra sta mantenendo per lasciare il reddito ai soggetti socialmente fragili e inserire in percorsi idonei chi è in grado di lavorare. Se si soffia sul malcontento per aizzare quanti vogliono il vitalizio di Stato si trasformano iin, per sempre moralmente ed economicamente dipendenti da chi governa". E' quanto dichiara Fabio ...