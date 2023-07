Rdc | percettore tenta di dare fuoco alla stanza del sindaco

(Di lunedì 31 luglio 2023) Aveva saputo che non avrebbe più ricevuto il reddito di cittadinanza così un 60enne di Terrasini (Pa) ha deciso di fare irruzione nelladeldel paese in provincia di Palermo, cospargendola di benzina e minacciando di dara tutto. Attimi di paura questa mattina, l'uomo poi è stato convinto a desistere. Immediato l'arrivo anche dei carabinieri e di un'ambulanza del 118."Come comune - ha affermato ildi Terrasini Giosuè Maniaci - non possiamo soddisfare le richieste di una sola persona. Sta passando un messaggio sbagliato, i comuni se non c'è un atto legislativo possono davvero fare poco".

