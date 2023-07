Rdc | opposizione attacca in aula | ' macelleria sociale | governo riferisca'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "E' necessario che il. Credo ci sa una irresponsabilità molto forte, un abbandono del campo. E' necessario che ilspieghi". Lo ha detto Arturo Scotto, del Pd, inalla Camera alla ripresa dei lavori per l'esame degli Odg al Dl Pa e poi per il voto finale, parlando della questione della sospensione del Reddito di cittadinanza. Alla richiesta del Pd si sono uniti Avs e poi il M5s: "Eravate pronti per questo, per una? Non vi rendete conto che la miseria è una tragedia, una roba vergognosa e lo avete fatto per furore ideologico, per colpire il M5s ma avete puntato a milioni di persone", ha detto Riccardo Ricciardi.