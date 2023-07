Rdc | Mazzetti FI a Notizie com | “Lo stop era annunciato | i percettori hanno avuto 9 mesi per formarsi”

(Di lunedì 31 luglio 2023) “Sul reddito di cittadinanza siamo sempre stati molto lineari, è l’opposizione che polemizza”. In esclusiva a.com, la deputata di Forza Italia Ericanella Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici. “Nel programma elettorale abbiamo scritto che così com’era il rdc non andava più bene. Ci sono tanti imprenditori chedifficoltà a trovare personale. Nella legge di Bilancio abbiamo rispettato quanto. Continueremo a dare un sostegno a chi non è occupabile e anzi, forse dovremmo aumentarlo. Non lasceremo i poveri per strada, ma chi ha la capacità fisica di lavorare, deve farlo”. Questa mattina, lunedì 31 luglio, i cittadini sono scesi in piazza a Napoli, fuori dalla sede dell’Inps per protestare contro lodel reddito di cittadinanza. (Ansa Foto/Facebook) – ...

'Tra nuove misure - ricorda- ci sono, infatti, incentivi per chi assume i lavoratori che percepiscono l'assegno di inclusione come l'esonero contributo; visti gli errori con il precedente ...Lo afferma Erica, deputata di Forza Italia, che spiega: "Nel solco di ciò che ci ha insegnato il presidente Berlusconi, che non ha mai lasciato indietro nessuno, altro che i proclami della ...'Tra nuove misure - ricorda- ci sono, infatti, incentivi per chi assume i lavoratori che percepiscono l'assegno di inclusione come l'esonero contributo; visti gli errori con il precedente ...

Rdc: Mazzetti (Fi), 'da sinistra ideologia vuota' Il Tirreno

Roma, 31 lug – “C’è solo vuota ideologia in questa vuota protesta della sinistra per il reddito di cittadinanza, che non ha abolito la povertà. Nel programma elettorale del Centrodestra era ben chiaro ...Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “C’è solo vuota ideologia in questa vuota protesta della sinistra per il reddito di cittadinanza, che non ha abolito la povertà. Nel programma elettorale del centrodestra e ...