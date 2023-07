Rdc | Marcucci Libdem | ' il Pd votò contro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Il Pdl'istituzione del reddito di cittadinanza voluto da Conte-Salvini, io feci la dichiarazione di voto evidenziando le storture che poi quel provvedimento ha dimostrato negli anni. Quindi capisco chi oggi contesta la decisione di annullarlo, mentre vorrei una battaglia comune per ripristinare il reddito di inclusione e misure attive per il reinserimento nel mondo del lavoro". Lo afferma il presidente dieuropei ed ex capogruppo del Pd nella scorsa legislatura, Andrea