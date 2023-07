Rdc | Maraio Psi a maggioranza | ' Berlusconi lo voleva e pensava ad aumento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Non si lasci indietro chi ha più bisogno. 'Noi non vogliamo eliminare il reddito di cittadinanza, come falsamente dicono i nostri avversari. Anzi, vogliamo aumentarlo ed estenderlo a tutti i cittadini che sono nella povertà che nel nostro Paese esiste ed è drammatica', diceva Silvionel settembre dello scorso anno. E' il caso di ricordarlo agli smemorati di Forza Italia che, proni a Meloni, hanno già dimenticato il Cavaliere, all'intero centrodestra". Lo ha detto il segretario del Psi, Enzo, che ha aggiunto: "I socialisti italiani non sono mai stati entusiasti della misura ma è evidente che, al netto dei furbi e delle maglie troppo larghe, ha aiutato famiglie in difficoltà. Queste non vanno abbandonate con un sms e senza misure alternative".