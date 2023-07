RdC | M5S Campania | “Meloni affama i campani in difficoltà e De Luca li prende in giro”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’sms di Inps che comunica la cancellazione del Reddito di cittadinanza smantella lo stato sociale e scarica sui sindaci la furia di tanti cittadini disperati. Nella nostra regione sono circa 37 mila le sospensioni, un quarto del totale a livello nazionale. Se da un lato il Governocontinua a combattere i poveri e non la povertà,ndo iin, dall’altro assistiamo all’insostenibile ipocrisia di Deche pur di guadagnare consensi attacca il governo”. Dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 stelleMichele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. “Una vera e propria presa in. Noi non dimentichiamo quando Deaffermava, testualmente, che “il ...

Lo stop al reddito di cittadinanza danneggerà anche commercio e imprese, oltre che le fasce più povere della società. Lo dice il leaderGiuseppe Conte. "Con un sms dell'Inps Meloni non solo dà il benservito a 169mila famiglie in difficoltà ma arreca un danno anche a tanti imprenditori e commercianti. In base allo studio di ...... 4.242 persone complessivamente coinvolte, che a giugno 2023 hanno percepito uncon importo ... insufficiente ad affrontare spese, bollette, affitto' A chiederlo è il senatore riminese del...Chissà, forsee Pd preferivano tornare alla vecchia raccomandata con ricevuta di ritorno". Lo afferma il senatore Giovanni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Giustizia.

Rdc sospeso, Nave (M5s) a Tgcom24: "Un atto di crudeltà" TGCOM

Roma, 31 lug. (askanews) - Lo stop al reddito di cittadinanza danneggerà anche commercio e imprese, oltre che le fasce più povere della società.Un disoccupato di 60 anni dopo avere ricevuto la notizia do non ricevere più il reddito di cittadinanza si è presentato questa mattina bella stanza del sindaco di Terrasini ...