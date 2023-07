Rdc | l' Inps avvia la campagna ma è caos nel passaggio al nuovo regime Proteste a Napoli

È in corso un presidio di protesta davanti la sededi Napoli. Il clima tra esecutivo e opposizioni si è inasprito anche dopo la proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione d'...Contatti tra Anci e ministero del Lavoro per il postSono in corso contatti tra l'Anci e il ... L'non avrebbe inoltre potuto mettere a disposizione tutti i dati dei beneficiari e ciò ha creato ...Il cosiddetto Supporto per la formazione e il lavoro a differenza dell'ma anche dello stesso ... un disabilee/o un over 60). Importo e durata Reddito di cittadinanza: il Supporto ha una ...

Reddito di cittadinanza, continuano le polemiche. Proteste davanti all’Inps di Napoli Sky Tg24

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Non c’è solo il modo assurdo - un sms dell’Inps - con cui 169 mila famiglie sono state di colpo escluse dal reddito di cittadinanza. Ancor più folle è la motivazione. Ques ...Il consigliere regionale e la consigliera comunale di Lamezia Cittadino: «La scelta di punire i più deboli caratterizza il governo Meloni» ...