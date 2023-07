Rdc | la sinistra va alla guerra FdI | “Non accettiamo lezioni da chi ha lasciato il Paese nel baratro”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) Reddito di cittadinanza, partiamo dall’inizio. In qualsiasidemocratico l’opposizione protesta al momento in cui si consuma un’azione che ritiene sbagliata senza farlo sette mesi dopo o, come vedremo, cinque mesi prima. Il 1 gennaio entra in vigore la legge finanziaria, la prima del governo Meloni stilata in piena emergenza e dopo soli due mesi dall’insediamento. L’esecutivo annuncia che a fine luglio il reddito di cittadinanza sarà sospeso per chi è in grado di lavorare; mentre sarà assicurato il sostegno alle persone fragili. Le opposizioni? Mute. Arriva la data fatidica, preannunciata con “appena” sette mesi di anticipo e si scatena il putiferio da parte di chi era stato in religioso silenzio. Ma siccome in Italia, per citare Ennio Flaiano, la situazione è perennemente “tragica ma non seria”, le stesse opposizioni, guidate da un sindacato di ...