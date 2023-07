Rdc | Furfaro Pd | ' destra al Twiga | i poveri al chiodo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Non solo l'sms per comunicare a gente che non ha un euro che sarà lasciato solo. Non solo a 400mila famiglie italiane non arriverà più nessun aiuto. La cosa più grave è che i nuovi aiuti, anche per coloro che ci rientrano, scatteranno da settembre". Lo ha detto Marco, del Pd, a Metropolis. "Significa che ad agosto, Giorgia Meloni e compagnia cantante saranno ala spalmarsi creme solari su lettini da centinaia di euro al giorno da una che non paga i dipendenti, ia schiumare al, senza un euro da spendere nemmeno per mettere un piatto a tavola. Il governo si presenti in Parlamento e abbia il coraggio di raccontare al Paese come sono passati da "prima gli italiani" a "idevono soffrire"", ha aggiunto il deputato e componente della segreteria ...