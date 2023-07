Rdc | Falasca +Eu | ' Salvini ora tuona contro | ma è coautore della sua introduzione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Nel dibattito sulla riforma del reddito di cittadinanza, gestita dal governo Meloni quasi peggio di come il governo giallo-verde di Giuseppe Conte gestì la sua, c'è una posizione surreale: quella di MatteoLega. Il Carroccio era partner al 50%maggioranza di governo che progettò e attuò quella misura. Poco importa che l'rdc fosse una proposta elettorale grillina, quel che rileva è chee la Lega votarono in Parlamento a favore di quella riforma. Eppure oggil'rdc e minimizza sui problemi che il governo sta determinando con la sua riforma monca, come se nel 2018-2019 fosse il dj del Papeete e non il vicepremier responsabile del reddito di cittadinanza. Da ...