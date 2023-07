Rdc | Carotenuto M5S a Notizie com | “Ripristinarlo fino a che non partiranno altre misure”

Leggi su notizie

(Di lunedì 31 luglio 2023) Continuano le polemiche e i timori di tensioni sociali per il reddito di cittadinanza. Questa mattina a Napoli, centinaia di cittadini sono scesi in piazza davanti alla sede dell’Inps dopo che nei giorni scorsi hanno ricevuto un sms in cui gli veniva annunciato che non avrebbero più percepito il sostegno. La maggioranza e il governo vanno avanti sulla linea: niente più a chi è occupabile, in attesa del sostegno di inclusione. Si starebbe valutando anche di far partire l’assegno di Supporto alla formazione e al lavoro. In esclusiva a.com, Dario, segretario della Commissione Lavoro pubblico e privato alla Camera per il Movimento 5 Stelle. Dario, segretario della Commissione lavoro alla Camera per il Movimento 5 Stelle (Facebook/Ansa Foto) –.comOnorevole, la situazione in Italia, ma ...