... la 22enne di Fermo, che a Losanna ha conquistato il suo primo trofeo, guadagna dodici posizioni e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 30, siglando il "best". Alle sue spalle fa tre ...Ecco ilaggiornato al 31 luglio 2023. Al comando c'è sempre Iga Swiatek , che consolida la sua leadership con il titolo conquistato a Varsavia. In top - 10 l'unica modifica è l'avvicendamento tra ...Tennis NewsAtpIl circuito di tennis è praticamente fermo dopo Wimbledon e nel circuito si stanno giocando diversi tornei minori. Va detto che questa settimana è andato in scena il torneo 500 di ...

Ranking WTA: Cocciaretto top 30, Swiatek rafforza il primato SuperTennis

Tre variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA dopo la conclusione dei tornei di Losanna, Varsavia ...A Losanna la fermana conquista il suo primo titolo Wta 250 contro Burel: "Sono arrivata in Svizzera senza aspettative". Ora top 30 e nuove prospettive.