Ranking Wta aggiornato a lunedì 31 luglio | Swiatek al comando | Cocciaretto numero 30 al mondo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ecco ilWtaal 312023. Alc’è sempre Iga, che consolida la sua leadership con il titolo conquistato a Varsavia. In top-10 l’unica modifica è l’avvicendamento tra Ons Jabeur e Caroline Garcia, con la finalista di Wimbledon che scavalca la transalpina e sale al5. Da registrare il +12 della nostra Elisabettadopo il primo titolo in carriera a Losanna: l’azzurra trova un nuovo beste sale al30 delle classifiche mondiali. La2 d’Italia è Jasmine Paolini, che perde tre posizioni ed è ora in 50ma piazza, scalzando Camila Giorgi (51).Wta31 ...

A Losanna la fermana conquista il suo primo titolo Wta 250 contro Burel: "Sono arrivata in Svizzera senza aspettative". Ora top 30 e nuove prospettive.La 22enne si è imposta per 2-1: 7-5, 4-6, 6-4. Ha avuto ragione della francese Burel che le ha provate tutte per impedirle di rimuovere lo zero alla voce “titoli in carriera”.