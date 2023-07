Ranking Atp oggi | Alcaraz numero 1 e novità per gli italiani

Sinner stabile al numero 8. Scende Berrettini, salgono Sonego e Arnaldi Carlos Alcaraz perde 150 punti ma rimane al vertice delsecondo la classifica diffusa oggi. Lo spagnolo, trionfatore a Wimbledon 2023 una settimana fa, è il numero 1 del mondo con 9.225 punti. Il serbo Novak Djokovic è numero 2 con 8.795 punti, ...... ottenendo una vittoria contro Alexander Shevchenko all'di Umago la scorsa settimana, per poi ... Ottime le percentuali a servizio del 27enne numero 76 del, con 100% di punti vinta sulla ...... alla quinta partecipazione complessiva nel torneo, si è arreso al primo turno di fronte al colombiano Daniel Elahi Galan, numero 76 del, con un duplice 6 - 2. - foto LivePhotoSport - . ...

Ranking ATP (31 luglio 2023): Arnaldi balza tra i primi 70, Sinner 8°, ma Fritz si avvicina OA Sport

La prima vittoria in un torneo WTA fa entrare Elisabetta Cocciaretto tra le trenta per la prima volta in carriera. Ora può ambire a una testa di serie al prossimo US Open. L’anno scorso fu costretta a ...Jannik Sinner è ottavo con 3815 punti nell'aggiornamento del ranking ATP di oggi, lunedì 31 luglio: l'azzurro non è ancora rientrato in campo dopo la sconfitta in semifinale a Wimbledon e non ha difes ...