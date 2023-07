Ranking ATP 31 luglio 2023 | Matteo Arnaldi entra nei primi 70 | top ten invariata

(Di lunedì 31 luglio 2023) La vetta delATP non subisce alcuna variazione. L’incedere dell’estate americana procede con la dovuta e relativa calma ai piani alti, al netto delle poche variazioni che sono tali solo in termini di punti per quel che concerne la top ten. Rimane dunque davanti Carlos Alcaraz, che vede diminuire il suo vantaggio su Novak Djokovic perché gli escono 150 punti (quelli della finale di Umago 2022) dal computo dei migliori risultati. Discorso identico per Jannik Sinner, che vede andar via 160 punti (ma, tra i punti e l’adeguata preparazione per gli States, è inutile dire cosa scelga). La prima vera variazione si vede al 16° posto, con Alexander Zverev che sale di tre posti. Il tedesco, del resto, dopo il grave infortunio del Roland Garros 2022 si è trovato senza poter giocare e ora può risalire quanto vuole per alcuni mesi. Il balzo più importante, tramite Umago, lo ...

L'ex stella della University of Illinois ha infatti guadagnato 20 posti in classifica e ha raggiunto il nuovo bestal numero 62 dei PepperstoneRankings. Guarda le immagini della finale ...Arnaldi quinto italiano nelCambia anche la sua programmazione, diventata via via più ambiziosa a partire dal torneo di Barcellona, dove ha vinto contro lo spagnolo Jaume Munar il primo ...Per Taylor Fritz è il sesto titolo in carriera: il californiano consolida la nona posizione, nelcome nella Race . Primo set: equilibrio iniziale, poi Fritz sale alla battuta e ottiene il ...

Arnaldi prosegue la scalata al ranking ATP: che balzo ad Umago. E se avanzasse ancora... OA Sport

L'ex stella della University of Illinois ha infatti guadagnato 20 posti in classifica e ha raggiunto il nuovo best ranking al numero 62 dei Pepperstone ATP Rankings.Per l’atleta di San Diego è il sesto titolo in carriera, il quarto sul cemento. Per Vukic best ranking intorno a quota 60 ...