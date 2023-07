...share oltre il 20% advertisementdi ascolti per la prima di 'Azzurro...storie di mare'... Ringrazio di cuore il nostro straordinario pubblico di1 per averci dato ancora una volta fiducia.di ascolti per il primo episodio di "Azzurro...storie di mare", che riparte vincendo con il 19,... Ringrazio di cuore il nostro straordinario pubblico di1 per averci dato ancora una volta ...L'estate del 1993 verrà a lungo ricordata come l'estate del definitivodell' Eurodance , con il Festivalbar a giovarne con una delle edizioni più clamorose di sempre. ...a pane e Non è la( ...

Rai 1: boom di ascolti per la prima di «Azzurro... storie di mare» ilmattino.it

Boom di ascolti per la prima di "Azzurro...storie di mare". Boom di ascolti per il primo episodio di "Azzurro...storie di mare", ...Boom di ascolti per il primo episodio di “Azzurro...storie di mare”, che riparte vincendo con il 19,64% di share superando la media di 1.001.000 spettatori. Il programma, ideato ...