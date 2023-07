Ragazzo 19enne mutilato e gettato in mare | fermati due egiziani

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il corpo delera stato trovato senza testa né mani al largo di Santa Margherita. I due uomini sottoposti a fermo sono indagati per omicidio e occultamento di cavadere. Sarebbero stati ripresi mentre gettavano un sacco nel fiume

... scatenata dal fatto che ilvoleva lasciare il negozio di barbiere a Chiavari per spostarsi ... i due cittadini egiziani prima hanno ucciso a coltellate iltrafiggendogli il cuore in casa,...Per l' omicidio delMahmoud Sayed Mohamed Abdalla , il cui cadavere è stato trovato in mare a Santa Margherita ...dopo una lite con il suo datore di lavoro scatenata dal fatto che il...... iltrovato morto a Santa Margherita Ligure. Intanto l'autopsia del medico legale Davide ... Nelle sangue delil medico legale ha riscontrato tracce di ...

Il caso del 19enne egiziano decapitato e senza mani, interrogato un ... Open

Il corpo del 19enne era stato trovato senza testa né mani al largo di Santa Margherita. I due uomini sottoposti a fermo sono indagati per omicidio e occultamento di cavadere. Sarebbero stati ripresi m ...La drammatica svolta dopo l’interrogatorio dei due giovani connazionali (uno è il datore di lavoro) : il 19enne colpito con un punteruolo e poi smembrato in spiaggia. L’avrebbero trasportato in taxi d ...