Ragazza uccisa a Cologno Monzese | l' ex | Arrabbiato perché parlava di ragazzi | C' è l' aggravante della premeditazione

'Parlava di ragazzi, mi sono ingelosito' Zakaria Atqaoui agli inquirenti ha spiegato di essersi arrabbiato dopo aver sentito Sofia parlare di ragazzi. Il killer ha raccontato di essersi presentato a ...Chi era Sofia Castelli, laa coltellate dal suo ex Zakaria Atqaoui: aveva 20 anni e studiava sociologia alla Bicocca 29 Luglio 2023'È ancora più scioccante quindi che unasia statada un coetaneo per un anacronistico senso di gelosia e possesso, che siamo più portati a immaginare in una coppia datata, ostaggio di ...

Ragazza uccisa a Cologno Monzese, per l'ex c'è l'aggravante della premeditazione TGCOM

Zakaria Atquaoui, il 23enne reo confesso, ha rubato un mazzo di chiavi e si è nascosto in casa, aspettando in rientro della giovane ...«Le ho sentite parlare di ragazzi e mi sono arrabbiato». Così Zakaria Atquaoui ha spiegato perché quando Sofia Castelli si è addormentata dopo una serata in ...