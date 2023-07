Radio Roma e Hydromania insieme per l’estate dei romani

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dopo il grande successo delle tre date della kermesse di musica dal vivo con “Porta diLive” – che hanno fatto registrare record di ascolti nelle serate del 7, 14 e 21 luglio –deini prosegue al parco acquatico di Hydnia con “Live”, la diretta quotidiana con gli speaker e le voci della primatv della capitale, dall’acquapark in cui si prevedono circa 300mila presenze per questa stagione. Tutti i giorni dalle 10 alle 13, fino al 10 settembre, il divertimento e il relax nell’unico acquapark di, sarà ancora più movimentato grazie alla musica, all’animazione e alle dirette live di iVanale, Brugia & Paciullo e Rush…, che con i loro sorrisi e con l’energia delle hit più ritmate del, ...

La prima radio tv della capitale e l'unico acquapark della capitale insieme per l'estate dei romani fino al 10 settembre.