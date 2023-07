Quartucciu | un 43enne strangolato in un b&b

(Di lunedì 31 luglio 2023) Omicidio a, nell'hinterland di Cagliari. La vicenda è avvenuta all'alba di oggi: un uomo di 43 anni, Gabriele Pegola, è statomentre si trovava all'interno di un b&b. (L'OMICIDIO IN TRENTINO)

Omicidio all'alba di oggi a, nell'hinterland di Cagliari: un uomo di 43 anni Gabriele Pegola, è stato strangolato mentre si trovava all'interno di un b&b. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del delitto, ...... così due ladri di appartamento, undi, sottoposto alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e un 52enne residente a Cagliari, entrambi pregiudicati, sono stati ...... a conclusione delle indagini afferenti due diversi furti in abitazione perpetrati l'1 e il 9 giugno a Villasor, hanno denunciato, in concorso tra loro, undi, sottoposto alla ...

Omicidio a Quartucciu: 43enne trovato morto in un b&b Cagliaripad.it

I militari del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia, raccolta la descrizione della persona che si trovava in camera con il 43enne, si sono messi alla ricerca del giovane e lo hanno ...Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’uomo sarebbe stato strangolato con un asciugamano da Gabriele Cabras, residente a Sinnai, al termine di una lite ...