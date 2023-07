Quark Hotel nuova meta del turismo milanese

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dopo oltre due anni di ristrutturazione, sulla scena, torna protagonista il. Abbiamo intervistato Raniero Amati, Chief Sales & Marketing Officer di Aries Group Grazie a un restyling totale, curato dallo studio di architettura Caberlon Caroppi, con sede a Milano, sotto la guida della società di gestione alberghiera, Aries Group, oggi la struttura che ospita(sito web) vanta spazi particolarmente ampi, plus unico per il tessuto territoriale meneghino, con servizi per il congressuale estremamente evoluti. Al tempo stesso, camere confortevoli e spaziose, unite a una posizione strategica, rendonoun nuovo punto di riferimento per ilin rapida crescita di famiglie, coppie e viaggiatori curiosi, sempre attenti alle comodità ...