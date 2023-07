Quanto costa una concessione balneare e quanto si guadagna

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 31 luglio 2023) Le nuove norme riguardanti le concessioni balneari non sono ancora in vigore. Dopo la proroga, si prevede che il settore si sbloccherà a partire dalla fine di dicembre 2024. Coloro che intendono investire in questo campo possono cominciare a valutare i costi e gli investimenti necessari. La prima spesa fondamentale riguarda proprio la. Oltre a dover rispettare diversi criteri, vi è un canone fisso annuo che non sarà inferiore a 2.500 euro. Il canone fisso non rappresenta l’unica spesa a cui il concessionario dovrà far fronte; vi sono anche altri servizi sia durante che fuori dalla stagioneche devono essere garantiti. A volte si pensa che la pulizia della spiaggia, specialmente durante l’inverno, sia a carico del Comune o dello Stato. In realtà, è il gestore dello stabilimento che si occupa della pulizia ...