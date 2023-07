(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilsta tenendo sveglio un sonnacchioso calciomercato di Serie A. Dopo la cessione di Tonali, i rossoneri si sono mossi investendo tanti soldi per consegnare a Pioli una squadra praticamente nuova. Ultimo l’accordo ormai raggiunto con Yunus Musah, centrocampista di lotta e governo proveniente dal Valencia. I risultati però tardano ad arrivare. Dopo il successo contro il Lumezzane nel debutto stagionale, sono arrivati due ko nelledel Soccer Champions Tour di scena negli Stati Uniti. Prima il 3-2 subito in rimonta contro il Real Madrid con erroraccio di Sportiello, poi la sconfitta ai rigori contro la Juventus dopo il 2-2 finale. I rossoneri saranno ora impegnai nella terza ed ultima sfida della tournée statunitense contro il Barcellona. All’Allegiant Stadium una sfida che rievoca tanti ricordi europei; per i blaugrana doveva essere la ...

Quando gioca il Milan le prossime amichevoli (1-7 agosto) Calendario, avversarie, date, programma OA Sport

