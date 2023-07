Quali potrebbero essere le conseguenze di questo malware cinese

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Bombe a orologeria, in formato digitale. Secondo quanto riportato del New York Times, i funzionari dell’intelligence americana stanno indagando su un presuntonascosto all’interno della rete dei collegamenti militari. Un codice malevolo che sembra ricalcare le dinamiche già messe in evidenza, solo qualche mese fa (a maggio) da Microsoft e che conferma le tensioni tra i due Paesi che da anni si trovano al centro di ostilità su Taiwan. La cyberwar che, come confermato da altri accadimenti simili (come nella guerra Russia-Ucraina), è la nuova dinamica che anticipa conflitti reali. LEGGI ANCHE > Ilche potrebbe aver condizionato i flussi e gli approvvigionamenti dell’esercito USA La notizia delindividuato dalll’intelligence americana è ...