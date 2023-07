Purgatori | legali famiglia | “Esito autopsia dopo altri accertamenti”

'Quanto emerso finora dagli esami autoptici consolida le nostre tesi, ovvero chesarebbe stato colpito da ischemie cerebrali', riferiscono gli avvocati della famiglia del giornalista...sul corpo di Andrea, noto giornalista, sceneggiatore, saggista e attore italiano morto lo scorso 19 luglio a Roma, confermano la tesi della famiglia, e così come affermato dai" ...È quanto riferiscono idella famiglia del giornalista Andreain merito alle indagini in corso per appurare con esattezza le cause della morte. Previste per il prossimo 6 settembre, ...

Morte Purgatori, i legali della famiglia: "Gli esami confermano ischemie" TGCOM

(Adnkronos) – “Confermando quanto già detto, ribadiamo che un esito in merito all’autopsia lo si potrà conoscere solo dopo le ulteriori operazioni autoptiche previste per il 6 settembre”. Lo affermano ...I primi risultati dell'autopsia condotta su Andrea Purgatori evidenziano la presenza di ischemie cerebrali: ulteriori indagini a settembre ...