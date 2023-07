Punture di insetti | se hai questi sintomi devi correre dal medico | Controlla subito e difenditi

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ledeglisono diverse, alcune sono pericolose e altre meno: per questo è importante saperle riconoscere. Ah l’estate, per molti la stagione più bella dell’anno grazie alle alte temperature che ci permettono di andare in giro senza doverci necessariamente imbottire di abiti e alle sue lunghe giornate. Sicuramente un periodo divertente, specialmente per chi può godere di lunghe vacanze come ai tempi della scuola, ma che allo stesso tempo nasconde anche dei lati certamente spiacevoli. Riconoscere ledegli, ecco quando bisogna preoccuparsi – Grantennistoscana.itLo stesso caldo, che per molti è proprio il bello dell’estate, quando si fa troppo intenso rischia di essere insopportabile. Come se non bastasse, in questo periodo sono anche tanti gliche tornano a farci ...