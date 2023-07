PSG | Skriniar | “Ripagherò la fiducia Problemi fisici alle spalle”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Milanparla direttamente dal ritiro dal PSG, sottolineando la sua scelta di lasciare l’Inter per arrivare in Francia. Il difensore slovacco ha parlato ai microfoni de Le Parisien, ribadendo che idella scorsa stagione siano ormaisp. Le parole di: “Non mi era mai capitato un infortunio così lungo e ovviamente mi sono passate tante domande per la testa. Ma i medici hanno fatto un buon lavoro, io non ho mai mollato, ho lavorato per rimettermi in forma. Tutta questa storia fa parte ormai del passato. Questo club ha, giustamente, grandi ambizioni, cresce anno dopo anno e sono felice di far parte di questo progetto. Sono qui per restarci a lungo, tutti sanno cosa vuole ottenere il club e stiamo lavorando per riuscirci“. E ancora: “Il Psg ha ...

Milanrassicura i tifosi del: i problemi alla schiena che lo hanno tormentato nella scorsa stagione all'Inter sono ormai superati. "Sono grato alper la fiducia - le sue parole a 'Le ...Calciomercato Inter,pensa al futuro: 'non è stato un passo indietro'Dopo la finale di Champions League persa ad Istanbul contro il Manchester City,ha lasciato l'Inter nel ...1 Milan, ormai ex difensore dell'Inter trasferitosi a parametro zero al Paris Saint - Germain , ... Per me ilè un grande club, che cresce un po' di più ogni anno. Non solo sono felice di ...

Skriniar confessa: "Parlavo col Psg già durante il mio infortunio" Fantacalcio ®

'Sin dai primi contatti non ho avuto dubbi, volevo venire qui' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Non mi era mai capitato un infortunio così lungo ...Dove vedere PSG-Inter in diretta TV e streaming Termina domani la tournée in Giappone dell’Inter, con il secondo e ultimo test amichevole degli uomini di Inzaghi. Di fronte il nuovo Paris… Leggi ...