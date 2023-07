Psg - Inter | il pronostico | a Tokyo gara da Over? Le quote

(Di lunedì 31 luglio 2023) Test di lusso per la formazione di Simone Inzaghi che prosegue la sua tournée in Giappone e che martedì 1° agosto sfiderà in amichevole gli uomini di Luis Enrique: fischio d'inizio di Psg -...

Test di lusso per la formazione di Simone Inzaghi che prosegue la sua tournée in Giappone e che martedì 1° agosto sfiderà in amichevole gli uomini di Luis Enrique: fischio d'inizio dimartedì alle ore 12 italiane. Una sfida importante tra due squadre che vivono momenti decisamente diversi. I nerazzurri sono reduci da un mercato importante a cui manca solo il portiere ......dell'. Questa settimana potrebbe essere importante per questa trattativa come lo è per la pista che porta a Renato Sanches. Il giocatore portoghese, dopo una stagione deludente al, cerca ...Barcellona (Spagna) 12/10/2022 - Champions League / Barcellona -/ foto Image Sport nella ... Nel post - partita, è stato chiesto a Xavi sul suo possibile trasferimento al, L'allenatore ha ...

La squadra di Luis Enrique e quella di Inzaghi si sfidano dopo le prime uscite non troppo convincenti. Tutte le quote di Psg-Inter ...I dettagli e le foto della seconda maglia dell'Inter: la squadra di Simone Inzaghi si prepara per la prossima stagione ...