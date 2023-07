PSG-Inter | amichevole | dove vederla in diretta TV e streaming

(Di lunedì 31 luglio 2023) PSG-è la quartadei nerazzurri in questa pre-season, contando anche le partite di Appiano Gentile contro Lugano e Pergolettese: scopri come einTV e live. Si gioca a Tokyo, in Giappone: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programma PSG-e quando si gioca PSG-National Stadium di Tokyo – Giappone, martedì 1 agosto ore 12 (italiane) Come seguire PSG-INSe ti chiedima non puoi né inTV né in LIVE, seguila ...

... Milan Skriniar Milan Skriniar è un giocatore del. Nel mercato estivo ha lasciato l'per trasferirsi a Parigi. Le Parisien lo intervista, presentandolo come una persona umile, quasi timida ...Nuova amichevole di lusso per l'che dopo l'Al - Nassr di Ronaldo e Brozovic domani affronta il. Si gioca alle ore 12 (italiane) a Tokyio. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn e sul satellite da Sky Sport ...Sono state ore molto importanti per Mauro Icardi , bomber argentino ex, che si è trasferito ufficialmente a titolo definitivo al Galatasaray dal. Dopo l'ultima stagione da 23 gol in 26 presenze che hanno garantito alla formazione turca di trionfare nella Super ...

L'ex difensore dell'Inter a Le Parisien: "Anche durante il periodo in cui ero infortunato, i contatti non si sono mai interrotti" ...Prima, importante intervista per Milan Skriniar da nuovo giocatore del Paris Saint-Germain dopo l'ufficialità del suo arrivo. Il difensore slovacco parla alla vigilia del match ...