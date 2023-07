Primo weekend di agosto con piogge e temporali

Leggi su agi

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - Un vasto anticiclone delle Azzorre, esteso tra Atlantico e Mediterraneo occidentale, favorisce condizioni meteo stabili soprattutto sulle regioni del Centro-Sud mentre su quelle settentrionali non mancherà qualche temporale, specie nelle ore pomeridiane e serali. A prevederlo è il Centro Meteo Italiano che per ildiconferma "la possibilità di un affondo perturbato direttamente sul Mediterraneo centrale: i principali modelli mostrano una saccatura atlantica muoversi sulla nostra penisola portando un peggioramento meteo condiffusi. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da un calo delle temperature con valori che scenderanno anche di qualche grado al di sotto delle medie del periodo". Previsioni meteo per oggi: AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare ...