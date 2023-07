Prima del malware cinese | la storia dell’attacco a SolarWinds

(Di lunedì 31 luglio 2023) Le minacce informatiche rappresentano la guerra fredda del nuovo Millennio. Spesso e volentieri, i possibili conflitti tra Oriente e Occidente sono nati proprio dal digitale, con attacchi e intimidazioni che sono arrivati attraverso la rete, con iniziative mirate (sotto forma di offensiva informatica) al dissesto di alcuni sistemi. E non si fa riferimento solamente ad attività di “spionaggio”, ma di vere e proprie azioni atte a infiltrarsi all’interno dei più basilari strumenti di comunicazione, ma anche di utilizzo di reti elettriche e ibride. Per questo motivo la situazione legata alindividuato dall’intelligence americana sembra ricalcare – per molti aspetti – una dinamica geopolitica già vista qualche anno fa con il caso. LEGGI ANCHE > Ilche potrebbe ...

...indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Poggioreale Il primo intervento dei militari è alle 00.5031 luglio, quando vengono allertati dall' ospedale dei Pellegrin i dove poco...Essa ètutto inadeguata nella sua seconda parte etutto inattuale nella. Coerentemente con quanto richiesto dal quadro geo - politicotempo, nacque sulla base di concessioni ...... Bruce Springsteen ha salutato così, martedì scorso,di suonare dal vivo "I'll See You in My Dreams", il pubblico di Monza e l'Europa dopo quasi tre ore di concerto sul palcoparco...

Milan, oggi ultimo allenamento a Los Angeles prima del trasferimento a Las Vegas. Prima del Barça la... Milan News

I 5 numeri estratti al MillionDAY e i 5 al MillionDAY Extra sorteggiati alle ore 13.00 di lunedì 31 luglio: le estrazioni vincenti. Come si gioca, quanto si vince ...La discesa del valore dei noli marittimi relativi ai trasporti sulle rotte che collegano l'Asia con il Nord America e con l'Europa ha avuto un ulteriore impatto negativo sui risultati finanziari del p ...